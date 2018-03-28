Pakistan'da toprak kayması: 7 ölü, 3 yaralı

Pakistan'ın kuzeyinde meydana gelen toprak kaymasında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yerel medyada yer alan haberde, Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki bir aracın kayan toprağın altında kalması sonucu en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Pakistan'ın kuzeyinde yaşanan toprak kaymalarında her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.
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