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Pakistan'da toprak kayması: 7 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

Pakistan'da toprak kayması: 7 ölü, 3 yaralı

Pakistan'ın kuzeyinde meydana gelen toprak kaymasında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberde, Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki bir aracın kayan toprağın altında kalması sonucu en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Pakistan'ın kuzeyinde yaşanan toprak kaymalarında her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan toprak kayması

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