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Pakistan'da trafik kazası: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

Pakistan'da trafik kazası: 10 ölü

Pakistan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Mansehra kentinde meydana gelen kazada, araçta bulunan 14 kişiden 10'u öldü, şoför dahil 4 kişi ağır yaralandı.

Polis açıklamasında, içinde 14 kişinin bulunduğu cipin nişan organizasyonundan döndüğü ve dağ yolunda şarampole yuvarlandığı belirtildi.

Bu yılın başında da içinde 26 kişinin bulunduğu minibüs Keşmir'in Punç kasabasında şarampole yuvarlanmış ve 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası mansehra Pakistan

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