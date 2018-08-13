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Pakistan'da yeni meclis yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

Pakistan'da yeni seçilen meclis yemin ederek görevine başladı - 4 eyalet meclisinden 3'ünde de yemin töreni yapıldı

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinde meclise giren milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste (NA) 342 milletvekilinin 329'unun katıldığı ilk oturumda yemin töreni yapıldı.

Yeni meclis başkanı ve yardımcısı seçiminden önce son kez meclise başkanlık eden Ayaz Sadık yönetimindeki ilk oturum, milli marşın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tüm üyelerin ayağa kalkıp okunan yemin metnini tekrarlamasının ardından yeni meclis görevine başladı.

Törenden sonra meclis oturumuna, başkan ve başkan yardımcısının seçileceği 15 Ağustos gününe kadar ara verildi.

Mecliste başbakan seçimi 17 Ağustos'ta, başbakanın yemin töreni ise 18 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak.

Mecliste birinci parti olarak yer alan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) 158, Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) 82, Pakistan Halk Partisi (PTI) 53 sandalyeyle temsil ediliyor.

Dini eğilimli 5 partinin ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketi (MMA) 15 sandalyeye sahip olduğu mecliste, Birleşik Halk Hareketi (MQM) 7, Belucistan Avami Partisi (BAP) ile Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 5'er sandalyeye sahip.

Mecliste yer alan diğer partiler ve sandalye sayıları ise şu şekilde: Büyük Demokratik İttifak (GDA) 3, Belucistan Ulusal Partisi (BNP) 4, Avami Ulusal Partisi (ANP) 1, Avami Müslüman Ligi (AML) 1, Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP) 1.

Mecliste 5 de bağımsız milletvekili bulunurken, 2 sandalye ise seçim sürecinde milletvekili adayları öldüğü için boş kaldı.

NA'da tek başına iktidar olmak için salt çoğunluk olan 172 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

- Eyalet meclislerinde yemin edildi

Ülkede bulunan 4 eyaletten Hayber Pahtunhva, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde de yemin töreni düzenlendi.

En büyük eyalet olan Pencap'ta ise yemin töreni 15 Ağustos'ta yapılacak.

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Pakistan Pakistan seçimleri Pakistan Ulusal Meclisi

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