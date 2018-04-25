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Pakistan'da Yetimlerle Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:33 | Son Güncelleme

2 bin yetimin katıldığı etkinlikte çocuklar tekvando, geleneksel dans ve sema gösterileri sundu ve piyesler sahneledi

Pakistanlı sivil toplum kuruluşu (STK) Khubaib Vakfı tarafından ülkenin çeşitli bölgelerindeki 7 yetimhaneden gelen yaklaşık 2 bin çocuğun katılımıyla Yetimlerle Dayanışma Günü düzenlendi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Cinnah Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Ömer Faruk Korkmaz, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, Pakistan'ın eski başbakanlarından Çaudri Şecaat Hüseyin, yabancı misyonların temsilcileri, Türk STK'lerinin Pakistan delegasyonları ile çok sayıda davetli katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri, İnsani Yardım Vakfının (İHH) ülkedeki partner kuruluşu olan Khubaib Vakfı'nın düzenlediği organizasyonun açılışında konuşan Başdanışman Korkmaz, kendisinin de Pakistan'da eğitim aldığını belirterek, "Keşke benim eğitim aldığım zamanlarda da böyle etkinlikler olsaydı. Bu organizasyonda yetimlerin ne kadar mutlu olduğunu gördük. Khubaib Vakfı ve İHH başta olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Büyükelçi Yurdakul ise, "Türk milleti olarak güçlü ve savaşçı bir millet olarak biliniriz ama yetimler bizim yumuşak karnımızdır. Konu yetimler olduğu zaman onlara yetimliği hissettirmemeye çalışırız." diye konuştu.

Yurdakul, siyasetçilerin unutulanların sesi olmaya çalışması gerektiğini belirterek, "Yetimlerimizin güler yüzünü düşürmemek, kardeşliği yaymak ve paylaşmak için buradayız. İnşallah paylaştıkça yetimlerin güler yüzü hiç solmayacak." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin açılışında konuşan eski Başbakan Hüseyin, Pakistan devletinin yetimlerin eğitimlerine önem vermesi gerektiğini dile getirerek, "Yetimlerin ülkeye faydalı bireyler olması için devletin onlara anne ve baba olması gerekiyor." diye konuştu.

Ülke genelindeki 7 yetimhaneden yaklaşık 2 bin çocuğun katılımıyla düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Khubaib Vakfı Başkanı Nedim Ahmet Khan, selin vurduğu bölgelerde yapılacak yardım faaliyetleri gibi İHH ile ortaklaşa yürüttükleri projelerden söz etti.

Her yıl 25 Nisan'da düzenlenen organizasyonun yetimlerle yardımlaşmaya dikkat çekmek amacıyla yapıldığını aktaran Khan, "Milletvekilleriyle de konuşarak 25 Nisan'ın Pakistan'da resmi olarak yetim günü olarak kabul edilmesi için çalışıyoruz. Gün, yetimlere olan farkındalığı artırmak için tüm okullarda kutlanmalı. Tahmin ediyorum ki Pakistan'ın tüm siyasi liderleri bu fikri destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik yetimhanelerde kalan çocuklarca hazırlanan tekvando, geleneksel dans ve sema gösterileri ve piyeslerle sona erdi.

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- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Pakistan İslamabad İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Yetimlerle Dayanışma Günleri

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