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Pakistan'daki bombalı saldırılara tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 00:29 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Mısır, ve Bahreyn, Pakistan'da iki seçim mitinginde düzenlenen terör saldırılarını kınadı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Mısır, ve Bahreyn, Pakistan'da iki seçim mitinginde düzenlenen ve 132 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'da iki seçim mitinginde yapılan saldırıların kınandığı belirtilerek, "Terörizm ve aşırılığa karşı Pakistan'la dayanışma içerisinde olduğumuzu yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Mısır hükümeti ve halkının, terör olgusuyla mücadelede Pakistan hükümeti ile halkının yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede yürütülen uluslararası çabaların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da şiddet, terör ve aşırılığın her türlüsünün kesin bir dille reddedildiği belirtilerek, Pakistan'a ve terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

Pakistan'da iki mitingde yaşanan patlamalarda aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 132 kişi ölmüş, 230'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

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