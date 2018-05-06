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Pakistan'daki maden kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 23'e yükseldi

Pakistan'ın Kuetta şehrinde madende yaşanan göçükte ölü sayısı 23'e çıktı.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki bir kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlamasına ilişkin açıklama yapan maden müfettişi İftihar Ahmet, göçük oluşan iki farklı noktanın birinden dünkü kurtarma çalışmaları sonucunda 16 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Bugün de devam eden kurtarma faaliyetlerinde 7 madencinin cesedinin tespit edildiğini belirten Ahmet, çalışmaların sona erdiğini söyledi.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, patlama yaşandığı vardiya saatinde madende 25 ila 30 işçi bulunuyordu.

Kuetta'daki madenlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı için sık sık kazalar yaşanıyor.

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Pakistan Belucistan Eyaleti maden kazası Pakistan'ın Kuetta şehri

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