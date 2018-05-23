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Pakistan'dan Somali'ye 10,5 milyon dolarlık hibe

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

Pakistan, Somali'ye Ulusal Kimlik Sistemi kurulumu için 10,5 milyon dolar hibe etti

Pakistan, Somali'ye Ulusal Kimlik Sistemi kurulması ve teknik destek sağlanması amacıyla 10,5 milyon dolarlık yardımda bulundu.

Yardım için başkent İslamabad'daki Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen imza törenine Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Finans Bakanı Miftah İsmail, Somali İçişleri Bakanı Abdullahi Farah Weliye ve Somali'nin İslamabad Büyükelçisi Khadija Muhammed Almakhzoumi katıldı.

Somalili Bakan Weliye, törende yaptığı konuşmada, desteklerinden ötürü Pakistan'a teşekkür etti ve "Mogadişu'da açılacak Pakistan büyükelçiliğiyle ilişkilerimiz daha da güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Afrika'ya açılım politikasının bir parçası olan proje kapsamında Somali'ye teknik destek, yazılım ve ekipman desteği sunulacak. Bilgi ve teknoloji ithalatı anlamına da gelen projeyi Somali devleti elektronik seçim ve sınır kontrolü sistemlerine de uygulayabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Somali İslamabad Pakistan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi

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