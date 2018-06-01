Pakistan'ı seçime götürecek başbakan göreve başladı

Pakistan'da ülkeyi iki ay içinde seçime götürmek için geçici hükümeti kuracak olan Nasırul Mülk, başbakanlık görevini Şahid Hakan Abbasi'den devraldı.
Yeni Başbakan Mülk, görevine başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemin töreniyle başladı.
Kabine üyelerini kısa sürede açıklayacağını söyleyen Mülk, "Seçimleri daha önce belirlenen 25 Temmuz'da şeffaf ve güvenilir biçimde yapacağız." diye konuştu.
Bu arada Abbasi hükümeti, Pakistan'da 5 yıllık çalışma süresini doldurarak görevini seçim hükümetine devreden ilk sivil hükümet oldu. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) Navaz Şerif başbakanlığında kurduğu hükümet, Şerif'in mahkeme kararıyla görevinden alınmasının ardından Abbasi'nin başbakanlığında devam etmişti.
Ülkede askeri darbenin yaşandığı 2002'den bugüne üç genel seçim yapılmış ve 7 başbakan göreve gelmişti.
- Yeni Başbakan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı
67 yaşındaki Mülk, 1977'de Londra'da avukatlığa başlamış, daha sonra ülkesinde Peşaver Yüksek Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Seçim Kurulunda farklı görevlerde çalışmış ve 2014'te Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak atanmıştı.
Anayasaya göre genel seçimler, tarafsız hükümetlerin yönetiminde yapılıyor. Tarafsız hükümeti kuracak başbakanı ise hükümet ve muhalefet ortaklaşa belirliyor.
Mülk de geçen hafta muhalefet ve iktidar partilerinin aldığı kararla seçim hükümetini kuracak başbakan olarak seçildi.
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