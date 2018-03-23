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Pakistan’ın bağımsızlık yıl dönümü Ankara’da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 23:23 | Son Güncelleme

Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 78’inci yıl dönümü, Ankara’da çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı.Pakistan’ın bağımsızlığının 78’inci yıl dönümü dolayısıyla Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi’nin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 78’inci yıl dönümü, Ankara’da çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı.
Pakistan’ın bağımsızlığının 78’inci yıl dönümü dolayısıyla Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi’nin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Programa Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, diplomatik ve askeri temsilciler katıldı.
Canikli, yaptığı resepsiyon konuşmasında, Pakistan ve Türkiye’nin gerçek anlamda, herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dost olduğunu, Pakistan ve Türk halkının birbirlerinin parçaları olduğunu ifade etti. Canikli, Türk halkının, Pakistan’ın en zor günlerde bile yanlarında olacağına inandığını belirterek, “15 Temmuz’da hain FETÖ’nün darbe teşebbüsünden sonra Pakistan devleti ve milletinin verdiği destek unutulmaz, takdire şayan desteklerdendir” dedi.
Türkiye ve Pakistan’ın coğrafyalarında ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Canikli, özellikle savunma sanayi alanında çok önemli ve stratejik projeleri yürütmeye önem verdiklerini aktardı.
Törenin ardından, davetlilere Pakistan yemekleri ikram edildi.

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