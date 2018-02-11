Pakistanlı aktivist Asma Jahangir hayatını kaybetti

Pakistanlı insan hakları aktivisti Asma Jahangir, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti.
Pakistanlı insan hakları aktivisti ve avukat Asma Jahangir, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti. Aktivist Jahangir’in Lahor’daki evinde kalp krizi geçirdiği yapılan müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Jahangir’in ölümünü büyük bir kayıp olarak değerlendirdiği konuşmasında kendisi ve ailesi için dua ettiğini söyledi.
Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, ölümünün ardından Jahangir’i, "demokrasi ve insan haklarının kurtarıcısı" olarak nitelendirdi.
Asma Jahangir kimdir ?
Asma Jahangir, 27 Ocak 1952 yılında Lahor’da doğdu. Kariyer, boyunca kadın haklarının sıkı bir savunucusuydu ve 2005 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Kız kardeşi Hina Jilani ile çalışmalarının çoğunda yakından çalıştı. Pakistan Yüksek Mahkemesi barolarının ilk kadın başkanıdır. Pakistan İnsan Hakları Komisyonunun ve Pakistan’daki ilk ücretsiz hukuki yardım merkezinin kurucu ortağı oldu. İnsan hakları kültürünün geliştirilmesi için Unesco / Bilbao ödülü ve Légion d’honneur nişanı dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.
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