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Pakistanlı gence tecavüz iddiasına 12 yıla kadar hapis istemi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de kağıt toplama işiyle uğraşan Pakistan uyruklu M.R.Z.(21) isimli gencin tehdit ve darp edilerek cinsel saldırıya uğramasına ilişkin 18 şüpheli hakkında 2 yıl ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Pakistanlı gence tecavüz iddiasına 12 yıla kadar hapis istemi...

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de kağıt toplama işiyle uğraşan Pakistan uyruklu M.R.Z.(21) isimli gencin tehdit ve darp edilerek cinsel saldırıya uğramasına ilişkin 18 şüpheli hakkında 2 yıl ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki M.R.Z. ile 18 şüphelinin Pakistan uyruklu oldukları ve kağıt toplama işinde çalışıp, aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. Müşteki M.R.Z.'nin banyoda duş alırken şüpheliler V.Y., M.H. ve A.A., tarafından çıplak görüntülerinin çekildiği kaydedilen iddianamede, V.Y.'nin kendisiyle birlikte olmazsa görüntüleri internette yaymakla tehdit ederek korkuttuğu ardından da tecavüz ettiği iddia edildi. 15 şüphelinin de müştekiyi tehdit ve darp ettiği, görüntülerini kaydettiği, polise gitmemesi için tehditte bulundukları, bazı şüphelilerin M.R.Z.'ye cinsel istismarda bulunduğu da yer aldı. Müşteki M.R.Z.'yi şüphelilerin öldürmekle tehdit ettiği de öne sürülen iddianamede müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

18 ŞÜPHELİNİN CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede tutuklu 18 şüpheliden 9'unun "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapsi talep edildi. Öte yandan 18 şüphelinin "Tehdit"," Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Basit yaralama", "Yağmaya teşebbüs" suçlarından da 2 yıl ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

(FOTOĞRAF)

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