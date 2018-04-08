Pakistanlı öğrencilerden Afganistan’da hafızlık törenine saldırıya protesto

Pakistan’da hafızlık öğrencileri, Afganistan’da hafızlık törenine gerçekleştirilen saldırıyı protesto etti.

Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet törenine Afganistan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 100 öğrenci hayatını kaybetmişti. Pakistan’ın Karaçi şehrinde hafızlık öğrencileri, cadde kenarında Kur’an-ı Kerim okuyarak hava saldırısını protesto etti. Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde öğrenciler, Pakistan bayrağı ile ölen öğrencilerin fotoğraflarını taşıdı. Saldırıyı Kur’an-ı Kerim okuyarak protesto eden öğrenciler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.