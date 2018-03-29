Pakistanlı siyasetçiden gazeteciye silahlı saldırı iddiası

MULTAN (AA) - Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir siyasetçinin, yerel bir gazeteciyi ateş ederek öldürdüğü öne sürüldü.
Üst düzey emniyet yetkilisi Muhammed Ashraf, yerel gazete Nawa-i-Waqt için çalışan Zeeshan Ashraf Butt'ın, Sambrial kasabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırganın olay yerinden kaçtığını kaydeden Ashraf, emniyet güçlerinin, gazeteciye ateş ettiği ileri sürülen siyasetçi Imran Cheema'yı aradığını ifade etti. Cheema, eyalete bağlı Begowala bölgesinin tanınan siyasetçileri arasında bulunuyor.
Saldırının nedeni henüz tespit edilemedi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Butt'un öldürülmesini kınayarak, yetkililere katilin bir an evvel yakalanması çağrısında bulundu.
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