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Pakistanlı STK'den Suriyeli sığınmacılara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Pakistan merkezli yardım kuruluşu Barış Evi, Türkiye-Suriye sınırındaki sığınmacılara gıda ve giyecek dağıtımı gerçekleştirdi

Pakistan merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Barış Evi, Türkiye-Suriye sınırındaki sığınmacılara gıda ve giyecek yardımında bulundu.

Barış Evi Koordinatörü Üzeyir Zafari AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'te sınır bölgesindeki Suriyeli sığınmacılara gıda ve giyecek yardımında bulunduklarını söyledi.

Yardımların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği çerçevesinde dağıtıldığını ifade eden Zafari, ayrıca bölgede 260 bin dolara mal olacak, günlük 150 bin ekmek üretme kapasiteli bir fırın kurmayı hedeflediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan sığınmacılar Suriye Türkiye

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