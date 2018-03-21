Palandöken Belediyesi genç kızların rüyasını gerçekleştirdi

Erzurum’daki yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcileri, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Belediyenin çalışmalarıyla ilgili olarak kısa bir bilgilendirme yapan Bulutlar, özellikle sosyal projeler üzerinde durdu. Maddi olanaksızlıklar yüzünden gelinlik giyinemeyen genç kızlar için harekete geçtiklerini açıklayan Bulutlar, “Bundan böyle genç kızlarımızın gelinliklerini de belediye olarak biz karşılayacağız” dedi.

Yunus Emre Mahallesi’ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Bulutlar, belediyenin özellikle sosyal ve kültürel yatırımları anlattı.

Genç Kızlara Gelinlik Jesti

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ilçede her yıl 5-6 bin civarında nikah kıyıldığını dile getirerek, “Belediye olarak şunu gözlemledik: Kimi ailelerimiz ekonomik imkanları olmadığı için gelinlik temin etmekte güçlük çekiyorlar. Biz de bu doğrultuda harekete geçtik ve Recep Tayip Erdoğan Kültür Merkezimizin sanat atölyelerimizde 25 gelinlik ve kına gecelerinde giyilen 25 bindallı imalatı yaptık. Bunları ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin istifadesine sunacağız. Dileyen genç kızlarımız bu anlamda bizden gönül rahatlığı içerisinde talepte bulunabilir. İşte bu sosyal belediyecilik anlayışımızın bir göstergesidir. Biz Palandöken Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Kültür Merkezimiz Bir Okul Oldu

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Spor Merkezi’nin Erzurum’da adeta bir okula dönüştüğünü anlatan Bulutlar, halihazırda 45 branşta eğitim alan kursiyer sayısının 2 bin 900 olduğuna dikkati çekerek, “Bugüne kadar bu merkezden 10 bin kişi mezun oldu ve mesleki yeterlilik belgesi aldı, Mili Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı. Yani kültür ve spor merkezimiz, piyasadaki nitelikli işgücü ihtiyacına önemli ölçüde cevap vermekle birlikte genç kızlarımız ve ev hanımları için de bir çekim merkezi oldu burası” dedi.

Yatırım Yağmuru Yağdırdık

Başkan Bulutlar, kahvaltılı sohbet toplantısında Palandöken Belediyesi’nin yaptığı yatırımlara da kısaca değindi. Bulutlar, ikinci kültür merkezinin yapımının Yıldızkent’te devam ettiğini ifade ederek, “Bizim yatırımlarımız birçok koldan devam ediyor. Belediyemize hizmet binası yaptık, ilçe emniyet müdürlüğü binası yaptık. Nikah Sarayı projemiz devam ediyor, bu yılın sonuna doğru tamamlanacak. İkinci Kültür Merkezi projemiz de, yine bu yıl tamamlanmış olacak. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar 82 park yaptık. 250 bin metrekare yeşil alan hedefimiz vardı, 200 bin metrekareye ulaştık. Yeşil alan ve imar konusundaki hassasiyetimiz sürecek.

2018 Açılış Yılı Olacak

Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar, hizmet ve yatırımların bunlarla sınırlı kalmadığını belirterek, mahalle köylere de taziye evleri, konaklar ve tuvaletler inşa ettiklerini söyledi. Söz konusu 42 yerleşim birimine yapılan yatırımların açılışını geçen yıl yaptıklarını hatırlatan Bulutlar, 2018 yılını da, yapılan diğer yatırımların açılışına sahne edeceklerini söyledi. Bulutlar, “Yaptığımız tüm yatırımların açılışını Allah izin verirse bu yıl içerisinde yapacağız ve bu yıl bizim açılış yılımız olacak” ifadesini kullandı.

Belediyenin Borcu Yok

Öte yandan Bulutlar, Palandöken Belediyesi’nin mali durumuyla ilgili olarak bilgiler de aktardı. Bulutlar, “Belediyemizin SSK ve Maliye borçlarını cari aylar içerisinde zaten ödüyoruz. Taksitlendirdiğimiz Maliye ve SGK borçları, bilindiği gibi önceki dönemlerden kalan borçlandırdı ve bunları taksitlendirdik, ödüyoruz. Belediye olarak bu borçların tamamını birden ödemek için bazı planlarımız var, onu da inşallah mali bir disiplin içerisinde gerçekleştireceğiz. Bunun dışında belediyemizin piyasaya da borcu yok, personeline de borcu yok” şeklinde konuştu.