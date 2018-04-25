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Palandöken Belediyesi için 2018 yılı açılış yılı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Palandöken Belediyesi’ndeki yatırım çalışmalarına da start verildi.Belediyenin Yıldızkent’te inşa ettiği İkinci Kültür Merkezi’ndeki çalışmalara kaldıkları yerden devam etmeye başlayan ekipler, devasa projeyi en geç Temmuz ayında hizmete hazır hale getirmiş olacaklar.

Palandöken Belediyesi için 2018 yılı açılış yılı olacak

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Palandöken Belediyesi’ndeki yatırım çalışmalarına da start verildi.
Belediyenin Yıldızkent’te inşa ettiği İkinci Kültür Merkezi’ndeki çalışmalara kaldıkları yerden devam etmeye başlayan ekipler, devasa projeyi en geç Temmuz ayında hizmete hazır hale getirmiş olacaklar. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ilçeye kazandırdıkları prestij yatırımlardan birisi olan Kültür Merkezi’nin büyük ölçüde tamamlandığını bildirerek, önümüzdeki üç ay içerisinde yeni kültür merkezimiz tamamlanmış ve hizmet vermeye hazır hale getirilmiş olunacak. Palandöken için 2018 yılı adeta yatırımlarımızın açılış yılı olacak.” dedi.
YÜZME HAVUZLARI, FITNESS SALONLARI
Yapımına Yıldızkent’te devam edilen İkinci Kültür Merkezi hakkında bilgiler veren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 5 kattan oluşan yatırımın Palandöken ilçesinin en gözde sosyal yaşam alanlarından birisi olacağını kaydetti. Başkan Bulutlar, “Kültür Merkezimiz, çok amaçlı kullanım imkanlarıyla ilçemizin gözbebeği olacak. Bayanlar için bodrum katında yüzme havuzu ve çocuk havuzu, hamam, jimnastik salonu, duş kabinleri, sauna ve buhar odaları bulunacak. Bunlara ilaveten fitness salonu da, yine hanım kardeşlerimizin hizmetinde olacak” dedi.
KÜLTÜR MERKEZİNDE YOK YOK
İkinci Kültür Merkezi’nde sergi salonu, toplantı odaları ve bayanlara özel bir kafeteryanın bulunacağını anlatan Bulutlar, mesleki ve sanatsal eğitim verilebilmesi için merkez içerisinde çok sayıda derslik ve atölyenin de tasarlandığını dile getirdi. Kültür Merkezi’nde yine 350 kişi kapasiteli bir konferans salonunun yer aldığı bilgisini veren Başkan Bulutlar, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte ilçenin batı bölgesin de büyük bir ihtiyacının daha ortadan kaldırılmış olunacağını ifade etti.
İLÇENİN BATISINA RENK KATACAK
Palandöken Belediyesi’ne 20 milyon liraya mal olacak İkinci Kültür Merkezi’nin, en az Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Spor Merkezi kadar aktif olacağını belirten Bulutlar, “Yunus Emre’deki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Spor Merkezi, bilindiği üzere bir eğitim yuvasına dönüştü. Bugüne kadar o merkezimizden mezun ettiğimiz kursiyer sayısı 10 bini bile aştı. Dolayısıyla bu merkezimiz ilçemizin doğusundan adeta güneş gibi doğdu. Aynı maksatla projelendirdiğimiz İkinci Kültür Merkezi de, ilçemizin batı yönüne ayrı bir renk ve hareket kazandıracak” diye konuştu.

Palandöken Belediyesi için 2018 yılı açılış yılı olacak

Palandöken Belediyesi için 2018 yılı açılış yılı olacak

Palandöken Belediyesi için 2018 yılı açılış yılı olacak

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