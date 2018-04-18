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Palandöken: “Erken seçim piyasayı rahatlattı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılmasına ilişkin kararı olumlu değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Erken seçim kararı ile ekonomide rahatlama hemen kendini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılmasına ilişkin kararı olumlu değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Erken seçim kararı ile ekonomide rahatlama hemen kendini gösterdi. Dolar düştü borsa yükselişe geçti” dedi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de yeni dönemde 600 milletvekilinin seçileceğini ve her adayın ortalama 100 bin lira harcama yapacağını ve biranda sadece adaylardan piyasalara 12 milyarın üzerinde bir sıcak para gireceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Erken seçim kararının ardından posterciden, lokantacıya, reklamcıdan matbaacısına, otelciden, taksiciye ve konfeksiyoncuya kadar bütün sektörler harıl harıl çalışıp herkes payına düşeni alacak. Piyasalardaki belirsizlik ve durgunluk da böylece kalkmış olacak. Seçim harcamaları ile piyasalar canlanacak. Başta başkent Ankara olmak üzere ülke genelinde büyük bir canlılık yaşanacak. Esnaf ve Sanatkarlarımız da bu canlılıktan payını alacak. Her adayın 100 bin liranın üzerinde harcama yapacağı düşünülürse piyasalara biranda 12 milyarın üzerinde sıcak para girecek” diye konuştu.

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