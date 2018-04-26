Emekli esnaf ve sanatkarın 24 Haziran erken genel seçimleri öncesi hükumetten gelecek müjdeli haberi dört gözle beklediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dişini tırnağına takıp yıllarca hizmet veren, vergisini, sosyal güvenlik primini ödeyen esnaf ve sanatkarımız, seçim arifesinde emeklilik aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. Emekli esnafımızın aylıkları günümüz şartlarında asgari ücretin altında olmamalı" dedi.

Yıllarca çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen esnafın erken seçim arifesinde emekli aylıklarına iyileştirme beklediğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Erken seçim arifesinde emekli esnafımızın gözü kulağı hükumetin vereceği müjdeli haberde. Şu an emekli esnaf ve sanatkarın en büyük sorunu, emekli aylıklarının düşüklüğüdür. Esnaf ve sanatkarımızın aldığı emekli aylıkları bin 100 TL’den başlıyor. Asgari ücretin dahi bin 603 TL olduğu bir ülkede emekli olan esnafımız açlık sınırının altında yaşıyor. Oysa toplumda en çok çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen kesim esnaf ve sanatkardır. Esnaf ve sanatkarın emekli aylıkları kesinlikle asgari ücretin altında olmamalı" ifadelerini kaydetti.

