HABER

Palandöken: "Seçimler öncesi emeklilerin maaşlarına düzenleme şart"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

Emekli esnaf ve sanatkarın 24 Haziran erken genel seçimleri öncesi hükumetten gelecek müjdeli haberi dört gözle beklediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dişini tırnağına takıp yıllarca hizmet veren, vergisini, sosyal güvenlik primini ödeyen esnaf ve sanatkarımız, seçim arifesinde emeklilik aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi bekliyor.

Emekli esnaf ve sanatkarın 24 Haziran erken genel seçimleri öncesi hükumetten gelecek müjdeli haberi dört gözle beklediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dişini tırnağına takıp yıllarca hizmet veren, vergisini, sosyal güvenlik primini ödeyen esnaf ve sanatkarımız, seçim arifesinde emeklilik aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. Emekli esnafımızın aylıkları günümüz şartlarında asgari ücretin altında olmamalı" dedi.
Yıllarca çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen esnafın erken seçim arifesinde emekli aylıklarına iyileştirme beklediğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Erken seçim arifesinde emekli esnafımızın gözü kulağı hükumetin vereceği müjdeli haberde. Şu an emekli esnaf ve sanatkarın en büyük sorunu, emekli aylıklarının düşüklüğüdür. Esnaf ve sanatkarımızın aldığı emekli aylıkları bin 100 TL’den başlıyor. Asgari ücretin dahi bin 603 TL olduğu bir ülkede emekli olan esnafımız açlık sınırının altında yaşıyor. Oysa toplumda en çok çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen kesim esnaf ve sanatkardır. Esnaf ve sanatkarın emekli aylıkları kesinlikle asgari ücretin altında olmamalı" ifadelerini kaydetti.

24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!
Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdıCumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı
20 yeni üniversite geliyor!20 yeni üniversite geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.