Palandöken yazın da turizmcileri sevindiriyor

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin önemli kış sporları merkezi olan ve kış aylarında binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Erzurum'daki Palandöken Dağı, yaz aylarında da barındırdığı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile hem turizmcilerin yüzünü güldürüyor hem de kentin ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan ve 2014'te inşa edilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz aylarında başta futbol takımları olmak üzere farklı branşlardaki sporcuları ağırlıyor.

Havalimanına 17, şehir merkezine ise 3 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl kış aylarında yerli ve yabancı binlerce turistin gözdesi Palandöken, yaz aylarında kampa gelen ve her yıl sayısı artan futbol takımlarıyla yaz kış spor imkanı sağlıyor.

Kamp merkezi, her biri 7 bin 500 metrekare olan 11 sahasındaki 82 bin 500 metrekarelik alanının yanı sıra kentin yaz aylarındaki ideal hava sıcaklığına sahip olması ve sporcular üzerindeki olumlu etki bırakıyor.

Bu imkandan yararlanmak ve yeni sezona iyi başlamak için kente gelen futbol takımları, kamp alanına yaklaşık 300 metre uzaklıktaki otellerde konaklayarak hem turizmcilerin yüzünü güldürüyor hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.