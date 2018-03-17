Palandöken’de kayak keyfi Mart ayında da devam ediyor

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Palandöken Kayak Merkezi, Mart ayında da kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden birisi olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde sezonun Nisan ayına kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Sezon boyunca hafta sonları otellerde yüzde 100 olan doluluk oranı pistlerdeki kar seviyesinin düşmesi ile birlikte yüzde 50’lere geriledi.

Otel görevlileri Nisan ayına kadar Erzurum’da kayağın devam edeceğini ifade ederek "Erzurum’un merkezinde kar bulunmuyor diye vatandaşlar Palandöken’de de kar yok zannediyorlar. Bahar ayının yaklaşması ile birlikte kar seviyesi oldukça düştü ama kayak yapmaya halen elverişli. Yerli ve yabancı turistlerimiz kayak yapmak için Nisan ayına kadar Palandökeni tercih etmeye devam edebilirler" diye konuştu.

Öte yandan Palandöken Kayak Merkezi’nde yeni şarkıları için klip çeken Dadaşlar Fasıl Grubu solistleri Fikret Şimşek ve Celil Kalkan dev Türk bayrağı önünde “Erzurum” türküsünü seslendirdi.