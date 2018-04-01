Palandöken’de kayak sezonu sona erdi

Yerli ve yabancı turistlerin kış sezonunda akın ettiği Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak sezonu bugün itibariyle sona erdi.
Kış aylarında otellerde yüzde yüz doluluk oranı yaşanan Palandöken’de doluluk oranı Mart ayında yüzde 50’lere gerilemişti. Baharda güneşin kendini daha fazla hissettirmesiyle birlikte karlar eridi ve 1 Nisan itibariyle sezon tamamen kapandı. Yoğun bir kış sezonu geçiren kayak merkezinde pistlerin onarımı ve bakımı başlayacak ve yeni sezona hazırlıklar yapılacak.
Son günde kayak ve kızak keyfi yapan kayakseverler, muhteşem manzara eşliğinde kaymanın keyfini yaşadılar.
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