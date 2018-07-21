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Palandöken'deki çocuk parkları kamerayla izlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:16 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar: - "Altyapı çalışmalarını tamamladığımız güvenlik kamera sistemini öncelikle büyük parklarımızda devreye alacağız. Süreç içerisinde tüm parklarımız bu sisteme kavuşturulacak”

Palandöken Belediyesi, çocuk parklarının güvenlik kamerası ile izlenmesiyle ilgili çalışma yürütüyor.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 2009-2018 yıllarında ilçe genelinde yapılan 85 parkın toplu açılışı dolayısıyla Şehit Uzman Çavuş Adem Gezer Parkı'nda düzenlenen törende, göreve geldikleri 2009 yılında ilçedeki toplam yeşil alan miktarının 123 bin metrekare olduğunu söyledi.

Bu rakamın üzerine iki kat yeşil alan eklediklerini belirten Bulutlar, sadece kendi dönemlerinde oluşturulan yeşil alan miktarının 250 bin metrekareyi bulduğunu vurguladı.

Verilen her sözün yerine getirdiğini dile getiren Bulutlar, "Parklarımızın sayısını, revize ettiklerimizle 105'e çıkardık. 5 parkımızı da bu yıl sonuna kadar tamamlayarak toplam sayıyı 110'a çıkarmış olacağız." dedi.

Bulutlar, ilçe sakinlerinin çocuklarını rahatlıkla parklara yollayabileceklerine de işaret ederek, şöyle devam etti:

"Belediye olarak önemli bir tedbir aldık. İlçedeki tüm parklar bundan böyle güvenlik kamera sistemiyle takip altında tutulacak. Hamdolsun, bugüne kadar parklarımızda herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadık ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda altyapı çalışmalarını tamamladığımız güvenlik kamera sistemini öncelikle büyük parklarımızda devreye alacağız. Süreç içerisinde tüm parklarımız bu sisteme kavuşturulacak."

Konuşmaların ardından Şehit Uzman Çavuş Adem Gezer'in eşi Ayşegül Gezer'e ve şehidin dedesine Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve plaket hediye edildi.

Tören, açılışın yapılması ve parkın gezilmesinin ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Erzurum Milletvekilli İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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Belediye Başkanı Orhan Bulutlar Palandöken parklara kamera

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