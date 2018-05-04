HABER

Palandöken'den birlik ve beraberlik vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Türkiye'de birlik ve beraberliğin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyoruz. İşte o zaman ticaretin, zanaatin ve ihracatın patlaması mümkün olacaktır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'de birlik ve beraberliğin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyoruz. İşte o zaman ticaretin, zanaatin ve ihracatın patlaması mümkün olacaktır." dedi.

İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) seçimleri öncesinde konuşan Palandöken, Türkiye'de huzur ve güven ortamı bulunduğu sürece, başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin çok önemli bir seçim dönemine girdiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Türkiye'de birlik ve beraberliğin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyoruz. İşte o zaman ticaretin, zanaatin ve ihracatın patlaması mümkün olacaktır. Türkiye seçimlerden dolayı hareketli bir döneme girdi. Bu kongreler ülkemizin dirliği, birliği ve kardeşliği için çok önemli. Kırıkkale ekonomisine katkıda bulunmak için 2-3 haftada bir gelmeye çalışıyorum. Genel kurulun hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Seçime tek aday olarak giren KESOB Başkanı Süleyman Köstekli ise görev süreleri içerisinde yaptıkları projelerden bahsederek, bundan sonra da çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Programa AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve çok sayıda esnaf katıldı.

Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAntalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Yunan askerleri gözaltına aldı!Yunan askerleri gözaltına aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KESOB Başkanı Süleyman Köstekli kırıkkale TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.