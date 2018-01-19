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Paletli ambulans Umut bebeğe 3 saatte ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 03:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Ateşlenen 9 aylık Umut'a sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 3 saatte ulaşabildi

Düzce'de, kar kalınlığının 65 santimetre olarak ölçüldüğü köyde rahatsızlanan 9 aylık Umut bebeğin imdadına, paletli ambulans yetişti.

Yığılca ilçesine bağlı Mengen köyünde yaşayan anne Ümmiye Kartal, 9 aylık Umut'un ateşinin aniden yükselmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki paletli ambulans köye gitmek üzere yola çıktı.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve sis ile karşılaşan ekipler, Umut bebeğe ulaşabilmek için uğraş verdi. Yaklaşık 3 saatlik mücadele sonrası Mengen köyüne ulaşan sağlık ekipleri, Umut bebeği ve annesi Ümmiye Kartal'ı paletli ambulansa alarak Yığılca ilçesine doğru yola çıktı.

İlçeye getirilen Umut bebek, üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile Yığılca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Umut bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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