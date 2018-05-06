Palmiyeden vücut bulan zanaat; hasırcılık

KAHİRE (AA) - ESMA AHMED - Kuzey Afrika'nın bir yanı Akdeniz'e diğer yanı Kızıldeniz'e bakan ülkesi Mısır'da palmiye ağaçlarının dallarından yapılan hasırlar evleri renklendiriyor.

Mısır'da tarihi çok eski zamanlara dayanan hasırcılık, nesiller yoluyla aktarılarak günümüze kadar varlığını koruyan bir zanaat. Daha çok Feyyum, Asvan ve Ariş kentlerinde görülen bu meslek, geçmişteki şöhretini kaybetse de köylerdeki halkın rızık kapısı olmayı sürdürüyor.

Feyyum'da yaşayan halk, atalarından kalma miras olarak palmiye dallarından hasır tabak, kap, tencere, sepet ve süs eşyası gibi çeşitli objeler üretmeye devam ediyor.

İlam köyü sakinlerinin yaptığı geleneksel hasır eşyalar zengin, fakir her kesimden insanın evine renk katarken, birçok kişi de bu şekilde geçimini sağlıyor.

Bölgede küçük büyük herkesin el emeği bu eşyalar, turistlere hediyelik eşya olarak satılırken, evlerde ya da bahçelerde günlük hayatta da kullanılabiliyor.

Köyün neredeyse tamamının hasırcılıkla uğraştığı İlam'da yaşayan Leyla Muhammed Said (45) de ninesi ve annesinden kalan bu zanaatı devam ettiren kadınlardan biri.