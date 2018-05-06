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Palmiyeden vücut bulan zanaat; hasırcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Mısır'da palmiye ağaçlarının dallarından yapılan hasır eşyalar evleri süslüyor - Tarihi çok eski zamanlara dayanan hasırcılık, günümüzde de rızık kapısı olmaya devam ediyor

KAHİRE (AA) - ESMA AHMED - Kuzey Afrika'nın bir yanı Akdeniz'e diğer yanı Kızıldeniz'e bakan ülkesi Mısır'da palmiye ağaçlarının dallarından yapılan hasırlar evleri renklendiriyor.

Mısır'da tarihi çok eski zamanlara dayanan hasırcılık, nesiller yoluyla aktarılarak günümüze kadar varlığını koruyan bir zanaat. Daha çok Feyyum, Asvan ve Ariş kentlerinde görülen bu meslek, geçmişteki şöhretini kaybetse de köylerdeki halkın rızık kapısı olmayı sürdürüyor.

Feyyum'da yaşayan halk, atalarından kalma miras olarak palmiye dallarından hasır tabak, kap, tencere, sepet ve süs eşyası gibi çeşitli objeler üretmeye devam ediyor.

İlam köyü sakinlerinin yaptığı geleneksel hasır eşyalar zengin, fakir her kesimden insanın evine renk katarken, birçok kişi de bu şekilde geçimini sağlıyor.

Bölgede küçük büyük herkesin el emeği bu eşyalar, turistlere hediyelik eşya olarak satılırken, evlerde ya da bahçelerde günlük hayatta da kullanılabiliyor.

Köyün neredeyse tamamının hasırcılıkla uğraştığı İlam'da yaşayan Leyla Muhammed Said (45) de ninesi ve annesinden kalan bu zanaatı devam ettiren kadınlardan biri.

AA muhabirine yaptığı açıklamada hasırların yapım sürecinden bahseden Said, "Palmiye dalları alınır, soyulur ve bir süre suya batırılır. Renkli yapılmak istenirse boyalı bir suya batırılır. Sonra beyaz bir beze sarılarak bir gece öylece bekletilir. İkinci gün şekil verme işlemi başlar. Dallar birbirine geçirilerek, samanla tutturulur. Şekil verildikten sonra kuruması için bir gün boyunca güneşte bırakılır ve böylece hazır olur." dedi.

- "Yurt dışına ihraç ediliyor"

Palmiye dallarından yapılan hasırların plastikten daha sağlıklı olduğuna dikkati çeken Said, hasırdan, bahçe sepeti, meyve-sebze kabı, çanta, süs eşyası, çamaşır sepeti, sandalye ve masa gibi çeşitli eşyalar yaptıklarını anlattı.

"Daima yeni şekiller üretmek için çalışıyoruz. Tasarımı ya da renkleriyle ilgi çekici olmasını istiyoruz." diyen Said, yapılan hasırların yerli piyasada satılmasının yanı sıra yurt dışına da ihraç edildiğini, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs ve Belçika'ya da gönderildiğini kaydetti.

Ürettikleri ürünleri boyutuna ve şekline göre 1 dolar ila 115 dolar arasında sattıklarını belirten Said, bu şekilde ailesinin geçimine katkı sağladığını dile getirdi.

Said, "Bu meslek köyü kalkındırdı. Hasırcılık 300'den fazla ailenin geçim kaynağı oldu. Köyde işsiz kimse yok. Öğrenciler bile boş vakitlerinde hasırcılık yapıyor. Genç kızlar çeyizleri için hasırdan eşyalar üretiyor. Küçük büyük herkes bu zanaatle ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

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hasır mısır palmiye

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