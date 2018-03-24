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Palu'da fırtına çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

MARDİN, Diyarbakır ve Elazığ'da fırtına ve toz bulutları hayatı olumsuz etkilerken, Elazığ'ın Palu ilçesinde, Palu Yatılı Bölge Ortaokulu  ve lojman çatılarının uçmasına neden oldu.  Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe  ve Suriye sınırında etkili olan toz bulutları, Diyarbakır kent merkezinde de hayatı olumsuz etkiliyor.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- MARDİN, Diyarbakır ve Elazığ'da fırtına ve toz bulutları hayatı olumsuz etkilerken, Elazığ'ın Palu ilçesinde, Palu Yatılı Bölge Ortaokulu ve lojman çatılarının uçmasına neden oldu.

Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Suriye sınırında etkili olan toz bulutları, Diyarbakır kent merkezinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Buralarda fırtına ile birlikte etkili olan toz bulutları, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşürdü.

Dün geceden beri toz bulutları ile birlikte etkili olan fırtına, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Palu Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) ve okul lojman çatılarını uçurdu. Okulda bulunan yatılı öğrenciler güvenlik amaçlı evlerine gönderildi.

Palu ilçesi Kalekent Mahallesi'nde bulunan halı sahanın, saha koruma çitlerini oluşturan tel perde ise fırtına sebebiyle yan yattı. Çıkan fırtınanın etkisiyle birçok vatandaşın çatı kısmında bulunan güneş enerjisi panelleri uçtu, iş yerlerinin camları kırıldı, tabelaları yerlerinden söküldü, bazı ağaçlar ise yan yattı. İlçeyi kaplayan toz bulutu yağan yağmurla beraber çamura dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçenin Kalekent ve Esentepe mahallelerinde fırtınadan dolayı elektrik tellerinin koptuğu ve bu yüzden iki mahalleye elektrik verilemediği öğrenildi.

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