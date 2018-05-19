Palyaçolar köy köy gezerek çocukları eğlendiriyor

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi tarafından oluşturulan palyaço ekibi, köy köy gezerek çocukların yüzünü güldürüyor. Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turgay Gülenç öncülüğünde bir taraftan ilçenin yıllardır süregelen sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla çalışmalar yapılırken, bir taraftan da toplumun tüm kesimlerinin yaşamlarına dokunacak projeler yürütülüyor. Bu kapsamda Gülenç, sosyal yaşam olanaklarından şehirdeki çocuklar kadar faydalanamayan köy çocuklarını eğlendirmek, yüzlerini güldürmek için palyaçolardan oluşan bir ekip kurdurdu. Tüm masrafların belediye tarafından karşılandığı organizasyon kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle palyaçolar hafta içi her gün belediyeye ait araçlarla köyleri ziyaret ederek, öğrencilerle buluşuyor. Palyaçolar yaptıkları gösterilerle öğrencileri hem eğlendiriyor hem de çocuklara arkadaşlık, dostluk, yardımseverlik, yalan söylememe, insanlara faydalı olma ve merhamet gibi manevi değerleri aşılıyor.

- Hedef, 130 okulda 15 bin çocuğa ulaşmak Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların özlemle beklediği hizmetlere yönelik adımlar attıklarını, görevlendirildiği günden bu yana hız kesmeden çalıştıklarını söyledi. Sosyal belediyecilik çerçevesinde özellikle gençlere, çocuklara ve öğrencilere büyük önem verdiklerini belirten Gülenç, bu doğrultuda ilçeye bağlı hemen hemen tüm köylerdeki okullarda öğrencileri palyaçoların olduğu bir programla tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Köy okullarında okuyan, hiç tiyatro izlememiş, palyaço görmemiş öğrencilerle böyle bir etkinlikle bir araya geldiklerini anlatan Gülenç, "Hedefimiz ilçeye bağlı 130 okulda eğitim gören çocuklara ulaşmak. 15 bin kadar öğrencimizin bu etkinlikten faydalanması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Fiziki koşulları uygun olmayan okullardaki öğrencileri de taşıma yoluyla uygun köylere getirerek bu gösterileri izlemelerini sağladıklarını belirten Gülenç, hem ilçede hem de köylerde çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gülenç, çocukların etkinlik sayesinde iyi vakit geçirdiklerini, aynı zamanda bu çocuklara manevi değerlerin aktarıldığını ifade etti. - "Okulun olduğu her yere tiyatroyu götüreceğiz" İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, daha önce köydeki çocukların etkinlikler için ilçe merkezine taşındığını ancak bu organizasyon sayesinde ilçe merkezine gelme imkanı olmayan çocukların okuduğu okullara bu gösteriyi belediyenin destekleriyle götürdüklerini belirtti. Bu etkinlikle tüm köy okullarındaki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Ak, "Okulumuzun ve çocuklarımızın olduğu her yere tiyatroyu götüreceğiz." diye konuştu. - "Çocuklar bu etkinliklerle mutlu oluyor" Güngeçti İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Dicle Karakuş, köy okullarında bu tür aktivitelerin daha fazla olması gerektiğini söyledi. Okullarında ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade eden Karakuş, palyaçoları gören öğrencilerin çok mutlu olduğunu vurguladı. Karakuş, "Çocuklar bu tür etkinlikler sayesinde çok mutlu oluyor. Hem aileleri hem de kendileri mutlu oluyorlar. Diyarbakır'ın en ücra köylerinde bu tür etkinliklerin olmasını hepimiz istiyoruz." dedi.