HABER

'Pamuk eski günlerine dönecek'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova'da 'beyaz altın' olarak bilinen pamuğun sembolik olan ilk kütlü satışını yeni yapılan Borsa Kompleksi binasının Elektronik alım-satım salonunda gerçekleştirdi.

Can ÇELİK -Pusat Çağatay KAYA ADANA,(DHA) ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova'da 'beyaz altın' olarak bilinen pamuğun sembolik olan ilk kütlü satışını yeni yapılan Borsa Kompleksi binasının Elektronik alım-satım salonunda gerçekleştirdi. Satışa Ak Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru'nun yanı sıra Adana Tarım İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Çukobirlik üyeleri ve üreticiler katıldı. Bilgiç, bu sene pamuk üretiminin artış gösterdiğini ve hükümetin teşvikiyle pamuktaki ithalat oranının giderek düştüğünü belirtti. İlk defa elektronik bir ortamda üreticiyle alıcının buluştuğunu dile getiren Bilgiç,ö Hayata geçirdiğimiz bu sistemle burayı gerçek borsacılığın yaşandığı bir salon haline getirdik. Pamuk bölge için çok önem arz ediyor. Ülke için de stratejik bir ürün. Bundan dolayı hükümetimiz teşvikleri arttırıyor. Bu sene 400 bin hektar alanda 200 bin tonun üzerinde pamuk elde ettik. Bu durum artarak devam edecek. Şu an 50 bin tonluk lisanslı depomuz faaliyet halinde. Bunu 2 katına çıkarma yolunda hükümetimizin desteğini bekliyoruz. Çünkü bölgenin ihtiyacı var diye konuştu. İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI Pamuğun Türkiye için stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Bilgiç şöyle konuştu Pamuk artık dünya ticaretinde var ve üretici bundan para kazanmaya başladı. 2 sene öncesine kadar yüzde 65 olan ithalat oranı bugün yüzde 45'e düştü. Bizim hedefimiz ise ihracat oranını yüzde 75'lere çıkartarak milli gelirimizi yükseltmektir. Adana Ticaret Odası olarak 2023 yılında 25 milyar TL işlem hacmini hedefliyoruz ve bunun önemli bir kısmını pamuk oluşturacak. Üretici gelip depolarımıza ürününü teslim ediyor. 6 ay boyunca kira vermesine gerek kalmıyor. Ürünün kalitesi düşmüyor. En önemlisi devlet üreticiden vergi almıyor. Stopaj vergisini ödemiyor. Buran tüm üreticilerimize sesleniyorum. Lisanslı depolar sizleri bekliyor.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkürCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür
08.08.2018 tarihinde toplu nikah töreniyle evlendiler08.08.2018 tarihinde toplu nikah töreniyle evlendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Korkunç! Bu halde buldular

Korkunç! Bu halde buldular

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.