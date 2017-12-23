Pamuk şeker kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Olay, Germencik ilçesinde bağlı Bozköy Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Muhammet Akkan ile gelin Burcu Bayraktar'ın hayatlarını birleştirdiği düğünde eğlencenin devam ettiği kız evine şeker satmaya gelen Cihangir Yelkıran (46) ve oğlu Toprak Yelkıran (19) ile aynı yerde şeker satan Nedim Gökbel (26) ve kardeşi Güven Gökbel (17) arasında tartışma çıktı. 2 liraya satılan şekerlerin, tarafların birisi tarafından 1,5 liraya satılmaya başlaması nedeniyle çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

İKİ ÖLÜ, İKİ YARALI

Her iki ailenin birbirine bıçaklarla saldırdığı kavgada vücuduna çok sayıda bıçak darbesi isabet eden Nedim Gökbel olay yerinde hayatını kaybetti. Kent merkezine çok uzak bir mesafede bulunan kırsal mahalleye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Cihangir Yelkıran da yolda hayatını kaybetti. Yaralılardan Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Güven Gökbel'in hayati tehlikesinin bulunduğu, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Toprak Yelkıran'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.