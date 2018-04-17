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“Pamukkadın” ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Denizli İş Kadınları Birliğinin iş dünyası kadınlarına yönelik düzenlediği “Pamukkadın” ödülleri sahiplerini buldu.Denizli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen ödül törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin eşi Ayşen Zeybekçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, DİKAB Başkanı Nilgün Ök, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak da katıldı.Törende, BEEO Arı Ürünleri Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Aslı Elif Tanuğur, “Yılın İnovatif İş Kadını Ödülü”ne layık görüldü.

“Pamukkadın” ödülleri sahiplerini buldu

Denizli İş Kadınları Birliğinin iş dünyası kadınlarına yönelik düzenlediği “Pamukkadın” ödülleri sahiplerini buldu.
Denizli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen ödül törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin eşi Ayşen Zeybekçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, DİKAB Başkanı Nilgün Ök, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak da katıldı.
Törende, BEEO Arı Ürünleri Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Aslı Elif Tanuğur, “Yılın İnovatif İş Kadını Ödülü”ne layık görüldü. Tanuğur ödülünü Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert’in elinden aldı.
Törende özel konuşmacı olarak da yer alan Aslı Elif Tanuğur, gıda mühendisliğinden ödüllü bir kadın girişimci olma yoluna nasıl geldiğini anlattı.
Ülkemizde daha önce üretilmeyen propolisi, sözleşmeli arıcılık yöntemi ile nasıl üretmeye başladıklarını, inovatif, doğal ve sağlıklı ürünlere dönüştürerek, ihraç etmeyi nasıl başardığını aktaran Tanuğur, “İlk olması gereken para değil, bilgidir. KOSGEB desteğiyle bugün buraya geldik” dedi.
Gıda mühendisi bir anne olarak, oğlunda yaşadığı sağlık sorununu propolis ile nasıl çözdüğünü aktaran Tanuğur, “Bu şifayı herkese ulaştırma arzusuyla çıktığımız yolda, ürettiğimiz yüzde 100 doğal propolisli ürünlerle, ülkemizde olduğu kadar ABD, Avrupa, Kore, Suudi Arabistan ve Pakistan’da da çok fazla ilgi görüyoruz. Anadolu Propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
Ayşe Elif Tanuğur Samancı girişimcilik hikayesini anlatmasının ardından sektörde yaptığı atılımı, Arı ürünleri hakkında katılımcılar bir sunum gerçekleştirdi.

“Pamukkadın” ödülleri sahiplerini buldu

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