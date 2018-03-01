HABER

Pamukkale Belediyesinden doğaya uyumlu örnek proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi tarafından Kınıklı Mahallesi çamlık bölgesinde yapılan bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun 450 metrelik mesafesi tamamlandı.Pamukkale Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş yolu ağını ilçenin her noktasında yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından Kınıklı Mahallesi çamlık bölgesinde yapılan bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun 450 metrelik mesafesi tamamlandı.
Pamukkale Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş yolu ağını ilçenin her noktasında yaygınlaştırmaya devam ediyor. Çamlık bölgesindeki bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun birinci etabını tamamlayan Belediye, ikinci etap için hazırlık çalışmalarına başladı. Çamlık bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun ikinci etabı için incelemelere başladıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak farklı çalışmalarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Her mahallemizin şartlarına göre farklı hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Kınıklı Mahallesi’nde askerlik şubesi yanındaki bisiklet yolu ve yürüyüş yolumuzun birinci etabını tamamladık. Vatandaşlarımızın yürüyüş yapması ve bisiklet binmesi için temiz havayla, yeşil doğası ile bu bölgenin çok uygun olduğunu gördük. Çalışmalarımızla mükemmel bir hale geldi. Yaklaşık 450 metrelik bir mesafede, peyzajıyla, otopark çizgileriyle, basketbol sahasıyla, spor aletleriyle buna ilave kuş yuvalarıyla, kedi evleriyle, gerçekten doğal bir ortam oluşturduk. Aydınlatmaları da takıldı. Aydınlatmaları yine doğal ortama uyumlu olarak güneş enerjili. Burada gerçekten örnek bir projeyle, mükemmel bir çalışma ortaya çıktığını düşünüyorum" dedi.
Başkan Gürlesin, turizm bölgesi olan Akköy, Karahayıt, Pamukkale’de başlattıkları yürüyüş ve bisiklet yolu atağını Kınıklı Mahallesi çamlık bölgesinde de devam ettiklerini ifade ederek, Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan bölgede doğayla iç içe bisiklet yolu ve yürüyüş yolu ikinci etabıyla birlikte, Çamlık Parkı’na ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

"Yaklaşık bin 100 metre mesafeye ulaştırmayı planlıyoruz"
Başkan Gürlesin, "Ekibimizle birlikte çamlık bölgesindeki alan incelememizi yaptık. 450 metrelik birinci etabımıza ilave yaparak, yaklaşık bin 100 metre mesafeye ulaştırmayı planlıyoruz. Bu ikinci etapta çamlık bölgesindeki ormanlık alanla birleştirmeyi düşünüyoruz. Ancak, teknik inceleme ve analiz çalışmalarını yapacağız. Pamukkale Beleyesi olarak, yapmış olduğumuz projelerle biz gerçekten iz bırakma yolunda koşturuyoruz. Tribünlere hiçbir zaman oynamadık. Yapılan çalışmalarımızın insanımıza gerçek manada hizmet etmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Birçok alanda olduğumuz gibi sağlık alanında da iddialıyız. Sağlıklı yaşam için bu ortamların gerekli olduğunu düşünüyorum. Belediye olarak Dokuzkavaklar’daki Pamukkale Sağlık Kompleksine, Karahayıt ve Cumhuriyet Mahallelerimize 112 Acil Sağlık istasyonları yaptık. Sağlık için gerekli doğal ortamlarda yürüyüş ve bisiklet yollarının da, bu dev projelerimizi tamamlar nitelikte olduğunu düşünüyorum. Yani bisiklet yolu ve yürüyüş yolu çalışmalarımız, sadece bina yapıp bırakmadığımızın da bir kanıtı niteliğindedir. Ben, çamlık bölgesindeki bisiklet yolu ve yürüyüş yolumuzun halkımıza tekrardan hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

İşte polisin yeni kıyafetleri

İşte polisin yeni kıyafetleri

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

İşte polisin yeni kıyafetleri

İşte polisin yeni kıyafetleri

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte İstanbul için son hava durumu tahmini

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte İstanbul için son hava durumu tahmini

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Lise öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Lise öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Konya SMMMO Muhasebeciler Haftasını kutladı

Konya SMMMO Muhasebeciler Haftasını kutladı

Fenomen ekspreste yine aynı manzara! Bir vagon dolusu göçmen yakalandı!

Fenomen ekspreste yine aynı manzara! Bir vagon dolusu göçmen yakalandı!

Manisa’nın trafiği akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Manisa’nın trafiği akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Kızılcahamam kodlayacak

Kızılcahamam kodlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.