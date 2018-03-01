Pamukkale Belediyesinden doğaya uyumlu örnek proje

Pamukkale Belediyesi tarafından Kınıklı Mahallesi çamlık bölgesinde yapılan bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun 450 metrelik mesafesi tamamlandı.

Pamukkale Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş yolu ağını ilçenin her noktasında yaygınlaştırmaya devam ediyor. Çamlık bölgesindeki bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun birinci etabını tamamlayan Belediye, ikinci etap için hazırlık çalışmalarına başladı. Çamlık bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun ikinci etabı için incelemelere başladıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak farklı çalışmalarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Her mahallemizin şartlarına göre farklı hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Kınıklı Mahallesi’nde askerlik şubesi yanındaki bisiklet yolu ve yürüyüş yolumuzun birinci etabını tamamladık. Vatandaşlarımızın yürüyüş yapması ve bisiklet binmesi için temiz havayla, yeşil doğası ile bu bölgenin çok uygun olduğunu gördük. Çalışmalarımızla mükemmel bir hale geldi. Yaklaşık 450 metrelik bir mesafede, peyzajıyla, otopark çizgileriyle, basketbol sahasıyla, spor aletleriyle buna ilave kuş yuvalarıyla, kedi evleriyle, gerçekten doğal bir ortam oluşturduk. Aydınlatmaları da takıldı. Aydınlatmaları yine doğal ortama uyumlu olarak güneş enerjili. Burada gerçekten örnek bir projeyle, mükemmel bir çalışma ortaya çıktığını düşünüyorum" dedi.

Başkan Gürlesin, turizm bölgesi olan Akköy, Karahayıt, Pamukkale’de başlattıkları yürüyüş ve bisiklet yolu atağını Kınıklı Mahallesi çamlık bölgesinde de devam ettiklerini ifade ederek, Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan bölgede doğayla iç içe bisiklet yolu ve yürüyüş yolu ikinci etabıyla birlikte, Çamlık Parkı’na ulaştırmayı planladıklarını söyledi.