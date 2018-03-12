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Pamukkale Belediyespor engel tanımıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Denizli’yi Bölgesel A Ligi’nde temsil eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, son 2 maçından 2 galibiyet almayı başardı.Bedensel Engelliler Federasyonu Bölgesel Basketbol A Ligi’nde yer alan Pamukkale Belediyespor, son 2 maçta 2 galibiyet almayı başardı.

Pamukkale Belediyespor engel tanımıyor

Denizli’yi Bölgesel A Ligi’nde temsil eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, son 2 maçından 2 galibiyet almayı başardı.

Bedensel Engelliler Federasyonu Bölgesel Basketbol A Ligi’nde yer alan Pamukkale Belediyespor, son 2 maçta 2 galibiyet almayı başardı. Ligin 9. Haftasında konuk ettiği İzmir RSK takımını 78-17 yenen Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, geçen hafta sonunu ise deplasmanda geçirdi. Bahçelievler Spor Salonu’nda İstanbul Engelliler Spor Kulübü ile mücadele eden mavi-beyazlı takım, büyük çekişmeye sahne olan maçtan 59-41’lik galibiyetle ayrıldı. Üst üste 2 maçını kazanan Pamukkale Belediyespor, puanını 15’e çıkardı ve Play-off umutlarını kalan haftalara taşıdı. Ligin 11. Haftasında 18 Mart Pazar günü Hasan Güngör Spor Salonu’nda saat 14.00’de Bursa Engelliler Spor Kulübü’nü konuk edecek olan mavi-beyazlı takım bu maçı da kazanarak 3’te 3 yapmak istiyor.

"Taraftar desteği bekliyoruz"
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, tekerlekli sandalye basketbol takımının aldığı sonuçlardan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Bu takımımız 3 sezondur ligde mücadele ediyor. Her geçen sezon tecrübe edindi. Son iki maçta alınan 2 galibiyetle belirlediğimiz Play-off hedefi doğrultusunda önemli adımlar atılmış oldu. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız 18 Mart Pazar günü Bursa Bedensel Engelliler ile Hasan Güngör Spor Salonu’nda saat 14.00’de karşılaşacak. Ben Denizlili sporseverleri takımımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediyespor engel tanımıyor

Pamukkale Belediyespor engel tanımıyor

Pamukkale Belediyespor engel tanımıyor

Pamukkale Belediyespor engel tanımıyor

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