Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi

Özel bir firmaya ait sıcak hava balonu, 11 kişiyle travertenlerin hemen altındaki otopark bölgesinden havalandı. Yaklaşık 1 saat "beyaz cennet" üzerinde gezinen balon, rüzgar nedeniyle kent merkezine doğru sürüklendi.
Pilot, içerisinde 11 yolcunun olduğu balonu Sümer Mahallesi 3. Sanayi bölgesindeki boş bir arsaya sorunsuz şekilde indirdi. Turistler, minibüslerle konakladıkları otellere gönderildi.
Öte yandan, balonun sanayi bölgesine inişi bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sıcak hava balonunun sanayi üzerinde yavaşça alçalarak iniş yapması görülüyor.
AA
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