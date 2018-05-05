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Pamukkale spor oyunları, Sinan Akçıl konseriyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi tarafından turizm bölgeleri Karahayıt ve Pamukkale'yi uluslararası alanda tanıtmak ve gençleri spora özendirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, meşaleli kortej yürüyüşüyle başladı.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi tarafından turizm bölgeleri Karahayıt ve Pamukkale'yi uluslararası alanda tanıtmak ve gençleri spora özendirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, meşaleli kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sonrası sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konseriyle vatandaşları coşturdu. Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, kortej yürüyüşüyle başladı. Pamukkale Üniversitesi Kampüsü önünde düzenlenen meşaleli kortej yürüyüşüne, Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin ile çok sayıda sporcu ve vatandaşlar katıldı. Sporcular ellerinde Türk bayrakları taşırken, vatandaşlar da meşale taşıyarak yürüdü. Yürüyüş, Pamukkale Üniversitesi girişinde sona erdi. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar konser verilecek alana geçti. Alanda kurulan bölümlerde çocuklara sanal gerçeklik oyunları oynatıldı. Çocuklar ve vatandaşlar, sanal gözlük takarak spor oyunları oynadı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Spor Oyunları'nın uluslararası hale geldiğini belirterek, Spor oyunları ile amacımız gençlik, spor ve turizmi buluşturuyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak ilklere imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz spor oyunları, bu yıl bir başka güzel olacak. Bizim hedefimiz geleneksel hale gelmesiydi. Pamukkale bir marka. Denizli'nin, Türkiye'nin, dünyanın markası. Bu anlamda bizim görevlerimiz var. Bu anlamda, üç ana başlık turizm, spor ve gençliği bir araya getirmeyi istiyoruz. Yarı Maratonlu turnuvamızı uluslararası arenaya taşıdık dedi. Pamukkale Spor Oyunları açılış etkinliği ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'in mini konseriyle son buldu. Pamukkale Spor Oyunları kapsamında bugün ve yarın (pazar) tekvando turnuvası, masa tenisi, çim hokeyi, basketbol turnuvası, Pamukkale halk koşusu, bisiklet turu, yamaç paraşütü, yelken kanat ve balon gösterisi, uluslararası Pamukkale yarı maratonu gibi spor oyunları yer alıyor. Görüntü Dökümü

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