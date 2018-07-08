Pamukkale'de tatilci yoğunluğu

Bu yıl da okulların kapanması ve seçimlerin ardından yoğunluğun bir anda arttığına dikkati çeken Şen, Pamukkale'nin bu yıl rekor ziyaretçi beklediğini kaydetti.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin Türkiye'nin önde gelen destinasyonlarından olduğunu, dünya çapında üne sahip olması nedeniyle de ziyaretçisinin eksik olmadığını belirtti.

Turistler ayrıca antik tiyatro ve anıt mezarların olduğu bölgeleri de geziyor.

Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın hemen her günü ziyaretçi ağırlayan Pamukkale, yaz sezonunda Ege ve Akdeniz kıyılarına tatile gidenlerin uğrak yapması nedeniyle en yoğun günlerini yaşıyor.

Pamukkale'nin ziyaretçilerinden Ezgi Su Attila, daha önce okul gezisiyle ziyaret ettiği "beyaz cennet"i tekrar görmek istemesi nedeniyle babasıyla birlikte geldiklerini belirtti.

Pamukkale'yi "aşırı güzel bir yer" olarak nitelendiren Atilla, "Burası gerçekten cennetten bir köşe. Suları çok güzel. Her şey çok doğal." diye konuştu.

İzmir'de aile hekimi olarak görev yapan baba Dinçer Atilla ise Pamukkale'ye ikinci kez geldiğini belirterek, "Hastalarıma sürekli Pamukkale'ye gitmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Çünkü çıplak ayakla dolaşmak insanlardaki negatif elektriğin boşalmasına neden oluyor." dedi.

Çin'den erkek arkadaşıyla gelen Akari Amaya, beyaz cenneti çok güzel bulduğunu söyledi.

Çinli Emila Junie ise bir arkadaşının tavsiyesiyle Pamukkale'ye geldiğini ifade ederek, "Burası harika bir yer. Gelecek yıl bir daha gelmek istiyorum." diye konuştu.

