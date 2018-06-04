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Pamukkale'de yamaç paraşütü durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

Denizli Valiliği: - "Pamukkale'de yamaç paraşütü sporu ikinci bir emre kadar durdurulmuştur"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan kazanın ardından yamaç paraşütü ikinci bir emre kadar durduruldu.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale ilçesinin Dinamit Tepesi bölgesinde dün yaşanan yamaç paraşütü kazasında pilotun yaralandığı, Güney Koreli yolcunun yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu sebeple 3 Haziran itibarıyla Pamukkale'de yamaç paraşütü sporu ikinci bir emre kadar durdurulmuştur." denildi.

Pamukkale ilçesinde paraşüt sporcusu Nazmiye Sevda Ağda, Güney Koreli Seo Yun Seok ile Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanmış, inişe geçerken dengesini kaybederek düşen yamaç paraşütünün pilotu yaralanmış, Güney Koreli yolcusu hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.

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