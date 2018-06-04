Pamukkale'de yamaç paraşütü durduruldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan kazanın ardından yamaç paraşütü ikinci bir emre kadar durduruldu.
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale ilçesinin Dinamit Tepesi bölgesinde dün yaşanan yamaç paraşütü kazasında pilotun yaralandığı, Güney Koreli yolcunun yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bu sebeple 3 Haziran itibarıyla Pamukkale'de yamaç paraşütü sporu ikinci bir emre kadar durdurulmuştur." denildi.
Pamukkale ilçesinde paraşüt sporcusu Nazmiye Sevda Ağda, Güney Koreli Seo Yun Seok ile Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanmış, inişe geçerken dengesini kaybederek düşen yamaç paraşütünün pilotu yaralanmış, Güney Koreli yolcusu hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum