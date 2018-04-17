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Pamukkale'yi 2 saate 7 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

Turizm Haftası kapsamında girişleri 2 saat ücretsiz yapılan Pamukale'yi 7 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti - Vatandaşlar ücretsiz girişlere ilgi gösterince travertenlerde yoğunluk yaşandı

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye girişler Turizm Haftası kapsamında 2 saat ücretsiz yapılınca travertenlerde ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Kentte 42. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Pamukkale Ören Yeri'ne girişler 16.00-18.00 saatlerinde ücretsiz yapıldı.

Vatandaşlar da bu etkinliğe yoğun ilgi göstererek girişlerde uzun yaya ve araç kuyruklarına neden oldu.

Termal suların oluşturduğu görsel güzelliklere 7'den 70'e turistler büyük ilgi gösterdi.

Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüdü, hatıra fotoğrafı çektirdi, bazıları ise antik havuzda termal suların keyfini çıkardı.

Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösterdi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, son yıllarda Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Pamukkale'ye girişlerin 2 saat ücretsiz olmasını fırsat bilen ziyaretçilerin ören yerine akın ettiğini belirten Şen, "Bu yıl Pamukkale'ye yoğun talep var. Artık ziyaretçiler tatil rotalarını Pamukkale'ye çevirdi. Girişlerin ücretsiz olduğunun haberini alan vatandaşlarımız travertenlerde yürüyecek yer bırakmadı. Adeta insan seli oldu. Gişelerden aldığımız bilgiye göre 2 saatte 7 bin ziyaretçi giriş yapmış. Bu ilginin diğer günlerde devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Ankara'dan ailesiyle gelen Yusuf Beydemir, Pamukkale'yi ilk kez gördüğünü ve eşsiz manzarasına hayran kaldığını söyledi.

İstanbul'dan gelen Ayhan Deveci ise yılda 3 defa ailesiyle Pamukkale'yi ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, bu ücretsiz giriş kampanyasının artarak devam ettirilmesini istedi.

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Pamukkale turizm Turizm Haftası ücretsiz giriş

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