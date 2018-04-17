Pamukkale'yi 2 saate 7 bin kişi ziyaret etti

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, son yıllarda Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Vatandaşlar da bu etkinliğe yoğun ilgi göstererek girişlerde uzun yaya ve araç kuyruklarına neden oldu.

Pamukkale'ye girişlerin 2 saat ücretsiz olmasını fırsat bilen ziyaretçilerin ören yerine akın ettiğini belirten Şen, "Bu yıl Pamukkale'ye yoğun talep var. Artık ziyaretçiler tatil rotalarını Pamukkale'ye çevirdi. Girişlerin ücretsiz olduğunun haberini alan vatandaşlarımız travertenlerde yürüyecek yer bırakmadı. Adeta insan seli oldu. Gişelerden aldığımız bilgiye göre 2 saatte 7 bin ziyaretçi giriş yapmış. Bu ilginin diğer günlerde devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Ankara'dan ailesiyle gelen Yusuf Beydemir, Pamukkale'yi ilk kez gördüğünü ve eşsiz manzarasına hayran kaldığını söyledi.

İstanbul'dan gelen Ayhan Deveci ise yılda 3 defa ailesiyle Pamukkale'yi ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, bu ücretsiz giriş kampanyasının artarak devam ettirilmesini istedi.