Pamukova'da 7 yaşındaki çocuk derede boğuldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde serinlemek için dereye giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, 7 yaşındaki Hikmet Atov, 5 arkadaşıyla serinlemek için Ahiler Mahallesi'ndeki Kürtaliler Deresi'ne girdi.

Atov, derede taşların arasına sıkıştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine çevredeki vatandaşlar olay yerine koştu. Atov'u sıkıştığı yerden çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Buraya gelen ve ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yapan yapan sağlık ekipleri, daha sonra Atov'u Pamukova Devlet Hastanesine götürdü.

Hikmet Atov, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atov'un cesedi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

