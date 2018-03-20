"Panama Belgeleri" muhbiri Yunan polisine teslim oldu

ATİNA (AA) - Malta'da öldürülen gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın yolsuzluk iddialarındaki kaynaklarından biri olan ve hakkında arama kararı bulunan Rus asıllı bankacı Maria Efimova'nın Yunan polisine teslim olduğu bildirildi.
Yunanistan polisinden edinilen bilgiye göre, daha önce Malta merkezli Pilatus Bankasında çalışan ve "Panama Belgeleri" olarak bilinen iddialarda gazeteci Galizia'ya kaynak olan Efimova, hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle Atina'da teslim oldu.
Malta tarafından zimmetine para geçirme suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan Efimova'nın, Yunan polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından savcı karşısına çıkarılacağı belirtildi.
Geçen ekimde Malta'da arabasına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Galizia, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın eşi Michelle Muscat'ın adının geçtiği iddialarda Efimova'nın kendisine bilgi verdiğini açıklamıştı.
Efimova'nın, Galizia suikastının öncesinde Malta'dan ayrılarak Yunanistan'a kaçtığı belirtiliyor.
Galizia, dünya genelinde patlak veren ve kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler ve yaptığı haberlerle gündeme gelmişti.
Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti
HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi
ABD'de okula saldırı!
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum