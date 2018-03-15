"Panama belgeleri"nin sızdırıldığı hukuk şirketi kapanıyor

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından "Panama belgeleri" adıyla müşterilerine ait off-shore yatırım faaliyetleri basında yayımlanan Mossack Fonseca hukuk şirketinin bu ayın sonunda kapanacağı bildirildi.
Mossack Fonseca'dan yapılan yazılı açıklamada, Panama belgeleri nedeniyle firmanın itibarının zedelendiği ve ekonomik kayıp yaşadığı ifade edilerek bu yüzden şirketin faaliyetlerine son verme kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, 2016'da Panama belgeleri adı altında firmaya ait sırların basına sızdırılmasının ardından şirketin 40 ülkedeki ofislerinde görev yapan çalışan sayısının 600'den 50'ye düşürüldüğü kaydedildi.
Alman avukat Jürgen Mossack tarafından 1977'de kurulan ve dünyanın en büyük dördüncü off-shore şirketi olarak gösterilen Mossack Fonseca'nın açıklamasında, "Adaletin yerini bulması için mücadeleye devam edileceği" ifadesine yer verildi.
- Panama belgeleri
Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon belgenin 2016'da "Panama belgeleri" adı altında yayımlanması birçok ülkede yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına ve bazı üst düzey istifalara sebep olmuştu.
Genellikle vergi ödememek ya da düşük vergi ödemek için yurt dışında kurulan ve "vergi cenneti" olarak adlandırılan bazı ülkelerdeki off-shore şirketlere dünyadaki mevcut finansal varlıklar, vergi sistemlerinin dışına kaçırılarak yönlendiriliyor.
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