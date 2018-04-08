Pancar için kilometreler kat ediyorlar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, kansere iyi geldiği belirtilen ve dağlarda yetişen pancar bitkisini toplamak için kilometrelerce yol kat ediyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Güneyyaka köyünde yaşayan vatandaşlar, kansere iyi geldiği belirtilen ve dağlarda yetişen pancar bitkisini toplamak için kilometreler kat ediyor. Kato Dağı eteklerinde yetişen bitki için saatlerce yürüyen vatandaşlardan bazıları topladıkları bitkileri satarken, bazıları ise yiyor. Köylülerden Tekin Güzel, ilkbahar aylarında bölge genelinde birçok bitkinin yetiştiğini belirterek, “Özellikle yüksek rakımlı yerlerde şifalı bitkiler yetişiyor. Köyümüzün her tarında yetişen bu bitki türü için kilometrelerce yol geldik. Köylüler olsun başka il ve ilçelerden gelen vatandaşlar olsun köyümüzün dağlarına bu aylarda çıkıp pancar topluyor. Kilogramı 10 TL’den satılan pancar bitkisi kazmalarla çıkarılıyor. Yorucu bir iş ama şifa için geldik. Bu bitkinin kanser, bağırsak hastalıkları, boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi geldiği söyleniyor. Bu güne kadar kimse zararını görmedi” dedi.