Panda piyasasına tahvil ihracı için geri sayım

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Bank of China'nın Türkiye iştirakinin (Bank of China Turkey AŞ) Genel Müdürü Ruojie Li​, Türkiye tarafından ilk defa gerçekleştirilmesi planlanan Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı için görevlendirildiklerini belirterek, "İşlemin bu yıl içerisinde başarıyla tamamlanabilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor." dedi.

Ruojie Li​, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması" hedefini değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk defa gerçekleştirilmesi planlanan Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı için lider düzenleyici ve eş lider yüklenicilerden biri olarak Bank of China'nın görevlendirildiğini hatırlatan Ruojie Li​, "İşlemin 2018 yılı içerisinde başarıyla tamamlanabilmesi için çalışmalar, bankamız ve diğer eş lider yükleniciler tarafından Türkiye ve Çin arasındaki karşılıklı ilişki ve finansal iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.