Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Ankara Valiliği, Saadet Partililere yapılan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı olaya dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre MHP'liler, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda seçim için asılan bayrakları indiren kişilere müdahale etti. Olayla ilgili 4 kişinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında şu tespitler yer aldı:

"Tartışmanın, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi taraftarlarının olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişlere müdahale ettiği,

Daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışmanın büyüdüğü, bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk’ün kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtığı,

Polisin olaya müdahale ederek tarafları ayırmasından sonra, Mehmet Fethi Öztürk’ün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişinin hastaneye sevk edildiği,

Olay hakkında görevli Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek Savcının talimatı ile 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, olaya karışan 4 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı,