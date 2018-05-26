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Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

Ankara'da dün gece pankart asan Saadet Partililer ile MHP'li olduğu iddia edilen bir grup arasında çıkan kavgada son dakika bir gelişme yaşandı. Ankara Valiliği olayla ilgili 4 kişinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığını açıkladı. SP Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Valiliği, Saadet Partililere yapılan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı olaya dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre MHP'liler, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda seçim için asılan bayrakları indiren kişilere müdahale etti. Olayla ilgili 4 kişinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında şu tespitler yer aldı:

"Tartışmanın, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi taraftarlarının olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişlere müdahale ettiği,

Daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışmanın büyüdüğü, bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk’ün kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtığı,

Polisin olaya müdahale ederek tarafları ayırmasından sonra, Mehmet Fethi Öztürk’ün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişinin hastaneye sevk edildiği,

Olay hakkında görevli Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek Savcının talimatı ile 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, olaya karışan 4 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı,

Olayda silah kullandığı tespit edilen Mehmet Fethi ÖZTÜRK isimli şahıs hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verildiği ve hastanedeki tedavi işlemlerinin tamamlanmasından sonra mevcutlu olarak Adliyeye sevk edilecektir."

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZİYARET

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da saldırıya uğrayan Saadet Partilileri ziyaret edeceği duyuruldu.

'BİZ SİZİ HDP'Lİ SANDIK'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre de HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, olayla ilgili bir mesaj atarak, olay sırasında bazı MHP’lilerin 'Biz sizi HDP’li sandık' dediklerini belirtti. Saadet Partisi kaynakları da bu sözlerin dile getirildiğini doğruladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dün gece Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen ve MHP’li olduğu öne sürülen 80 kişilik grup arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre münakaşa eden şahısların arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvar birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Kavga esnasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı iddia edildi.

Kavgayı gören vatandaşların polise ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gruba müdahalede zorluk çekmesi nedeniyle çevik kuvvet birimlerinden destek gönderildi. Güçlükle ayrılan kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ankara pankart kavgası MHP Saadet Partisi 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BİTEN KALMAYAN MHP NEYİN KAVGASINI YAPIYORKİ SEÇİMDEN SONRA NE BAHÇELİ KALACAK NEDE MHP NEDE AKP . AZ KALDI .
NE BEKLIYODUNUZ TÜRKIYEDE ADALET İŞTE
20 kişiye 80 kişi saldırmış 4 kişi gözaltına alınmış onlarda serbest kalmış Serbest bırakın tabi çıkıca bi daha aynı şeyi yapsınlar anca adam öldürmeleri lazım tutuklanmaları için tabi büyükleriniz izin verirse içeri atarsınız
akitler ve yandaş grubundan beklenir
Ben ülkücü denilen grubu tam biliyorsam tam terisidir kesin
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