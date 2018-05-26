Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen ve MHP’li olduğu öne sürülen 80 kişilik grup arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre münakaşa eden şahısların arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvar birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Kavga esnasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı iddia edildi. Kavgayı gören vatandaşların polise ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gruba müdahalede zorluk çekmesi nedeniyle çevik kuvvet birimlerinden destek gönderildi. Güçlükle ayrılan kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Öztürk’ün bilincinin açık olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kavgada aldıkları darbeler nedeniyle yerde kalan 2 partilinin yardımına koştu. Şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga sırasında küçük çaplı yaralanan şahıslar ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Olay mahallini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, kavganın taraflarının ifadelerine başvurdu. Partilerin genel merkez binaları ve hastaneler önünde önlem alan ekipler, olayın tekrar etmemesi için alarm durumuna geçti. SAADET PARTİSİ'NDEN OLAY YARATACAK AÇIKLAMA



Ankara’da MHP’lilerle Saadet Partililer arasında geçen 2’si ağır 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Saaddet Partisi cephesinden açıklama geldi. ‘Aşağılık saldırı’ başlığıyla yapılan ve olayın detayının anlatıldığı açıklamada sadırıda bulunan MHP’liler ‘gaspçılıkla’ da suçlandı. İşte Saadet Partisi’nden yapılan o açıklama; “Ankara Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 kişi darp edildi. Darp edilenlerden 7'si yaralandı. Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yaralananlar arasında yer alıyor. Saldırganların MHP’li bir grup olduğu, saldırganların başında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya olduğu ifade ediliyor. Ayrıca MHP Ankara İl Başkanı ve MHP Ankara Seçim Karargah Başkanı da saldırganlar arasında yer aldığı olaya şahit olanlar tarafından ifade edildi.

Bellerinde silahlar ellerinde sopalar olan grup Saadet Partililerin telefonlarına, araç anahtalarına, ceketlerine üstelikte bir araca el koyup uzaklaşıyor. Olayı telefonları ile kayıt altına almaya çalışan gençlerin telefonlarını gasp edip birçoğunun telefonlarındaki görüntüleri siliyorlar. Üstüne hiç bir şekilde konuşma ve ileştim kurmayı dinlemeden sopalar ve silahların dipçikleriyle yaralamaya sebep oluyorlar. Milletvekili Adayı Fethi Öztürk ise ağır yaralananlara arasında. Yaralanması sonucu kafansına 10 dikiş atılan Saadet Partilinin yüzüne silah doğrultulduğunu ifade etti. Silah çeken MHP'lileri dağıtmak için ruhsatlı silahı ile havaya ateş eden ve şuan yoğun bakımda olan Fethi Öztürk hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi ancak polis ambulansın hastaneye gitmesine 20 dakika boyunca izin vermedi. ‘MHP'li VEKiL MEVLÜT KARAKAYA SALDIRIYI İZLEDİ’ İDDİASI!



Bahçeli'nin talimatı ile pankartlama yapılan noktaya gelen Karakaya'nın içinde bulunduğu araçtan inen şahıslar ‘Ulan siz mi bizim pankartlarımızı indiriyorsunuz!’ diyerek hiçbir diyaloğa geçmeden Saadet Partisi Gençlik Kolları üyesi gençlere saldırması ile başladı. MHP'li gruptan bir şahsın orta refüjde bulunan Saadet Partisi mensubu Sedat A.'ya yumruk atması üzerine Sedat A. yola savrulmuş, yoldan geçen bir aracın kendisine çarpmasından son anda kurtulmuştur. Saadetli gençler, uğradıkları saldırıya rağmen Milletvekili Karakaya ile diyaloğa geçmeye çalışmıştır. Karakaya, üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Mayıs Cumartesi günü yapacağı toplantıya ilişkin pankartların indirildiğini ve aynı zamanda Saadet'li gençlere “sizi arkadaşlar HDP'li zannetmiş o yüzden saldırdık” şeklinde konuşmuştur.

MHP'li gruptan bir şahıs ‘Açın ulan bagajı pankartlarımızı çıkarın’ diyerek iftirayı sürdürmüş, bunun üzerine Saadet'li gençler kendilerinin herhangi bir şekilde MHP'ye ait pankartları indirmediklerini, eğer isterlerse arabanın bagajlarına bakabileceklerini söyleyerek husumeti bitirmeye çalışmıştır. Aynı zamanda Karakaya'nın ekibinden bir şahıs Saadet Partisi'ne ait pankartları yırtarak provakasyonu sürdürmeye devam etmiştir. Aynı zamanda ekipten bir kişi de Saadet'li gençlere yönelik “Bu güzergah üzerinde hiçbir şekilde pankart asamazsınız, burası bizim alanımız, size pankart astırmayız ve buradan derhal çekip gideceksiniz” diyerek tehditler savurmuştur. Bu sırada Saadet Ankara İl Başkan Vekili Avukat Selim Aydın olay yerine intikal ederek, Karakaya ile diyaloğa geçmeye çalışmıştır. Bu sırada MHP'li gruptan bir şahıs ‘Az sonra ülkü ocaklarından 100 kişiyi buraya yığacağız’ diyerek gelen Saadet Partilileri 'de tahrik etmeye devam etmiştir. MHP'li diğer bir şahıs ise silahını dolduruş yaparak Saadet Partililerin üzerine doğrultması ile Saadet Partililer kendilerini korumak adına hareketlenmesiyle MHP'li grup topluca saldırmaya başlamıştır.”