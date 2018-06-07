Panorama 25 Aralık Müzesi yükseliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Panorama 25 Aralık Müzesinin 25 Aralık 2018'de tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu’da milli mücadelenin meşalesini yakan Anteplilerin gösterdiği kahramanlığı ölümsüzleştirecek, milli mücadele ruhunu geleceğe taşıyacak Panorama 25 Aralık Müzesinin inşaatı, tarihi Antep Kalesi’nin yakınlarında yükselmeye başladı.

"Antep savunması"nın 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda panaromik yağlı boya resimlerle anlatılacağı müzede ayrıca diorama ve sosyal donatılardan oluşan bölümler yer alacak.

Gaziantep'in yaşadığı zulmün ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak. 12 dönüm üzerinde kurulacak müzenin, kademeli geçişlerle bin 133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta o günleri yaşatması hedefleniyor.

Panoramaya giriş, Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak ve panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümüyle görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesine hazırlayacak.

Ünlü Rus ressam Aleksander Samsonov tarafından Panorama 25 Aralık Müzesinde yer alacak yağlı boya görsellerine yönelik çalışmaların devam ediyor.

Müze, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü olan 25 Aralık 2018’de tamamlanacak.

