Panorama müzesi inşaatında

Gaziantep’te Kurtuluş Savaşı’nda yaşanılanların yansıtılacağı Panaroma 25 Aralık Müzesi’nin inşaatı, Kurtuluş Günü etkinliklerine yetiştirilmeye çalışılıyor. Hummalı bir şekilde çalışmaların sürdüğü müzenin 25 Aralık 2018’te açılışı planlanıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Panorama 25 Aralık Müzesi’nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor. Hummalı çalışmalar ışığında ihtişamıyla yükselen müzenin 25 Aralık 2018’de tamamlanarak, hizmete alınması planlanıyor. Dünyada benzerine az rastlanacak müzenin bu yılın sonunda hizmete alınması için yoğun mesai harcanırken, müzenin görkemli yapısı kendisini göstermeye başladı. Gaziantep Kalesi yakınlarında, yıkılan askeri lojmanların yerine kurulan müze, 12 metre yüksekliğinde 113 metre uzunluğunda panoramik bir çalışma olacak. Gaziantep’in yaşadığı zulmü ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak. Toplamda 12 dönüm üzerinde kurulacak olan müze, kademeli geçişlerle 1133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta o günleri yeniden yaşatacak. Müzede ayrıca diorama kısımlarıyla sosyal donatılardan oluşan bölümler yer alacak. Gaziantep’in yaşadığı zulmü ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedefleniyor. Panoramaya giriş, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak. Panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümü ile görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesine hazırlanacak.
2016 yılı Eylül sonunda ilk kazması vurulan müzenin yağlı boya görseline yönelik çalışmalar, Anıtkabir’i çizen ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından Antalya’da sürdürülüyor.
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum