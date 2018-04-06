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Panorama müzesi inşaatında "Kurtuluş Günü" heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Kurtuluş Savaşı’nda yaşanılanların yansıtılacağı Panaroma 25 Aralık Müzesi’nin inşaatı, Kurtuluş Günü etkinliklerine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Panorama müzesi inşaatında "Kurtuluş Günü" heyecanı

Gaziantep’te Kurtuluş Savaşı’nda yaşanılanların yansıtılacağı Panaroma 25 Aralık Müzesi’nin inşaatı, Kurtuluş Günü etkinliklerine yetiştirilmeye çalışılıyor. Hummalı bir şekilde çalışmaların sürdüğü müzenin 25 Aralık 2018’te açılışı planlanıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Panorama 25 Aralık Müzesi’nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor. Hummalı çalışmalar ışığında ihtişamıyla yükselen müzenin 25 Aralık 2018’de tamamlanarak, hizmete alınması planlanıyor. Dünyada benzerine az rastlanacak müzenin bu yılın sonunda hizmete alınması için yoğun mesai harcanırken, müzenin görkemli yapısı kendisini göstermeye başladı. Gaziantep Kalesi yakınlarında, yıkılan askeri lojmanların yerine kurulan müze, 12 metre yüksekliğinde 113 metre uzunluğunda panoramik bir çalışma olacak. Gaziantep’in yaşadığı zulmü ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak. Toplamda 12 dönüm üzerinde kurulacak olan müze, kademeli geçişlerle 1133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta o günleri yeniden yaşatacak. Müzede ayrıca diorama kısımlarıyla sosyal donatılardan oluşan bölümler yer alacak. Gaziantep’in yaşadığı zulmü ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedefleniyor. Panoramaya giriş, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak. Panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümü ile görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesine hazırlanacak.
2016 yılı Eylül sonunda ilk kazması vurulan müzenin yağlı boya görseline yönelik çalışmalar, Anıtkabir’i çizen ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından Antalya’da sürdürülüyor.

Panorama müzesi inşaatında

Panorama müzesi inşaatında

Panorama müzesi inşaatında

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