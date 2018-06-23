Pantera'nın bateristi Vinnie Paul öldü

ABD'li heavy metal grubu Pantera'nın kurucusu ve bateristi Vinnie Paul öldü.
Grubun Facebook sayfasında yapılan açıklamada, Paul'un 54 yaşında hayata veda ettiği bildirildi.
Açıklamada, bateristin ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Vinnie Paul, 1981 yılında erkek kardeşi Darrell Abbott ile Pantera grubunu kurmuştu.
ABD'li şarkı yazarı ve yapımcı Jerry Abbott'un oğulları olan ikilinin kurduğu grup, 1990'da "Cowboys From Hell" albümüyle çıkış yapmıştı.
Pantera'nın 1994 tarihli "Far Beyond Driven" albümü, Amerikan müzik listelerine bir numaradan giren ilk metal albümü olmuştu.
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