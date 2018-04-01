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Papa Francis’den Gazze’de barış çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Hristiyan aleminin bayramlarından biri olan Paskalya dolayısıyla yaptığı "Kente ve Dünyaya" (Urbi et Orbi) konuşmasında, İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi öldürdüğü Gazze’de barış çağrısında bulundu.Papa Francis, Paskalya dolayısıyla Vatikan’da yaptığı konuşmada, Filistin’de yaşananların sona ermesi için barış istedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Hristiyan aleminin bayramlarından biri olan Paskalya dolayısıyla yaptığı "Kente ve Dünyaya" (Urbi et Orbi) konuşmasında, İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi öldürdüğü Gazze’de barış çağrısında bulundu.
Papa Francis, Paskalya dolayısıyla Vatikan’da yaptığı konuşmada, Filistin’de yaşananların sona ermesi için barış istedi. Cuma günü İsrail askerlerinin Gazze sınırında 15 Filistinliyi öldürmesine ilişkin “Kutsal Topraklar için uzlaşma” çağrısında bulunan Papa, çatışmaların “savunmasızları” ayırt etmediğini söyledi.
Papa ayrıca, uzun yıllardır katliamın yaşandığı Suriye’de de barış çağrısında bulundu.
Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman bugün yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında 15 Filistinlinin öldürülmesine yönelik uluslararası soruşturma çağrılarını reddederek, "Askerlerimiz gerekeni yaptı" demişti.

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