HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Papa'dan finansal piyasalara uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 02:19 | Son Güncelleme

Papa Franciscus'un emriyle Vatikan'dan yayımlanan bildiriden: - "Başkalarına zarar veren büyük karlar ve ortak faydayı bozan bireysel zenginleşmeler ahlaki kabul edilemez" - "Piyasalar kendi kendilerini yönetemiyor. Ekonominin doğru işleyebilmesi için insan merkezli ahlak kurallarına ihtiyaç var"

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, finansal piyasalar hakkında uyarılarda bulundu.

Papa'nın emriyle Vatikan'dan yayımlanan 34 maddelik bildiride, finansal piyasalar ve küresel ekonomiyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra bu alanlarda sorunların çözümleri için önerilere yer verildi.

Bildiride, başkalarına zarar veren büyük karların ve ortak faydayı bozan bireysel zenginleşmelerin ahlaki kabul edilemeyeceği vurgulandı.

2007 küresel finansal krizinin başında bazı türev araçlarının toplam değerinin dünyanın gayrisafi yurt içi hasılasına yaklaştığı belirtilen bildiride, üzerlerine karmaşık yapılar inşa edilen türev araçlarının gerçek değerlerinden uzaklaştığı kaydedildi.

Söz konusu türev araçlarının "kumar" olarak nitelendirildiği ve bunların yaygınlaşmasının spekülatif balonların oluşmasına yol açtığı değerlendirmesinde bulunulan bildiride, bu tür ahlak dışı faaliyetlerin uluslara ve milyonlarca insana büyük zararlar verdiğine dikkat çekildi.

Bildiri metninde, piyasaların ve küresel ekonominin etik ilkelere sahip olması, bu regülasyonların ortak fayda ve insan haysiyeti doğrultusunda oluşturulması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Ekonominin güçlü bir çarkı olan piyasaların kendi kendilerini yönetemediği ifade edilen bildiride, ekonominin doğru işleyebilmesi için insan merkezli ahlak kurallarına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Söz konusu türev araçlarının toplam piyasa değeri 2008 yılının ikinci yarısında 35 trilyon dolara kadar çıkmış, geçen yıl sonu itibarıyla 11 trilyon dolara gerilemişti.

Papa Franciscus liderliğindeki Katolik Kilisesi dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar insanı temsil ediyor.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştüErdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü
Sultanbeyli'de çocuklar freni boşalan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulduSultanbeyli'de çocuklar freni boşalan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
finansal piyasalar Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus Küresel Ekonomi türev araçları Vatikan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Meryem Uzerli Cannes'da dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

Meryem Uzerli Cannes'da dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Volkan Reçber yakalandı!

Volkan Reçber yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'da devir-teslim tamamlandı! İşte Erdoğan Demirören'in ilk mesajı

Doğan Medya'da devir-teslim tamamlandı! İşte Erdoğan Demirören'in ilk mesajı

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü

Yaşar Tüzün için hazırlanan fezlekeye Muharrem İnce'nin ismi de girdi

Yaşar Tüzün için hazırlanan fezlekeye Muharrem İnce'nin ismi de girdi

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.