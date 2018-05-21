VATİKAN (AA) - Papa Franciscus, piskoposlara "Bazen inananların fakirlikten söz etmeyip bir firavun gibi yaşadıklarını görebiliyoruz. Fakirlikten bahsedip lüks içinde bir hayat sürmek de zıt bir ifade oluyor. Paranın şeffaflıktan uzak yönetilmesi veya kilisenin mallarına kişisel mal muamelesi yapılması birer rezillik." diye seslendi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Papa Franciscus, İtalyan Piskoposlar Konferansı'nda (CEI) piskoposlara hitap etti.
Cinsel istismar ve para skandallarının rahiplik görevine zarar verdiğinin altını çizen Papa, piskoposları "firavun gibi değil basit bir şekilde yaşamaları" konusunda uyardı. Papa, skandallar ve isteksizliğin gençleri kiliseden uzaklaştırdığına işaret etti.
Para ve şeffaflık konularında endişelendiğini belirten Papa, şunları kaydetti:
"Esasen, bazen inananların fakirlikten söz etmeyip bir firavun gibi yaşadıklarını görebiliyoruz. Fakirlikten bahsedip lüks içinde bir hayat sürmek de zıt bir ifade oluyor. Paranın şeffaflıktan uzak yönetilmesi veya kilisenin mallarına kişisel mal muamelesi yapılması birer rezillik. Biliyorsunuz ki bazı piskoposluk bölgelerinde bazı mali skandallar meydana geldi. Bir rahibin kapasitesinin ötesindeki durumlara kendini sokarak yönlendirildiğini görmek veya daha da kötüsü örneğin bir dulun parasını dürüst olmayan bir şekilde yönettiğini duymak beni çok üzüyor. Görevimizi örnek alınacak nitelikte, açık ve ortak kurallar çerçevesinde sürdürmemiz gerekiyor."
Son yıllarda şeffaflık konusunda CEI çerçevesinde çok yol katedildiğini belirten Papa, ancak daha fazla çalışılması gerektiğini vurguladı.
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